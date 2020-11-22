شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها الـ34 مع عائلتها.. اعرف هدية زوجها إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة أيتن عامر بعيد ميلادها الـ34، في حفل صغير مع عدد من أفراد عائلتها وأصدقائها المقربين، بينهم شقيقتها الكبري الفنانة وفاء عامر وابنها، والإعلامية بوسي شلبي، ونشرت أيتن عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، مجموعة صور وفيديوهات من الحفل، كما نشرت الهدية القيمة التي قدمها لها زوجها المصور محمد عز العرب، معلقة علي الصورة :"صارفين ومكلفين والله"، فيما نشرت بوسي شلبي عدة لقطات من الحفل عبر حسابها .



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ايتن وزوجها

ايتن عامر



ايتن

وكانت قبلت الفنانة أيتن عامر التحدى الذى وجهه إليها الفنان كريم فهمي، والذى بدأه الفنان آسر ياسين، وظهرت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وهي تؤدي التحدى الذى تقول فيه كلمات متسارعة على وزن واحد، خلال مدة زمنية معينة.



ايتن عامر ووفاء عامر وبوسي شلبي



ايتن عامر وبوسي شلبي

ووجهت أيتن عامر التحدى إلى عدد من الفنانين على رأسهم شيماء سيف ومحمد ثروت، وأمينة خليل، وعمرو وهبة ولوجين صلاح.

وفى سياق آخر، كانت آيتن عامر رفضت ما سمته بتحريف تصريحاتها، حول انتشار فيروس كورونا في الجونة، حيث علقت بتغريدة من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، تويتر قائلة: "أولا أرفض تحريف تصريحاتى.. ثانيا أنا قلت ناس، مقلتش فنانين، ومقلتش فى الجونة بالتحديد أو أى مكان تانى.. ثالثا اللى أقصده إنه يجب إعلان المصابين عن إصابتهم منعا لانتشار العدوى.. احنا نجحنا فى احتواء الموجة الأولى وعايزين نحتوى الموجة التانية الأخطر عشان أهلنا وعشان بلدنا".