شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو نجمة مسرح مصر: حالتى تتحسن وبعرض مسرحية "اللوكاندة" وأنا بعرج على رجلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة دينا محسن ويزو إن حالتها الصحية تتحسن بسرعة، خاصة بعدما أصيبت بشرخ فى القدم واليد، أثناء تقديمها لعروض مسرحية "اللوكاندة"، من بطولة أشرف عبد الباقى ودياب وحمدى المرغنى، مشيرة إلى أنها تتلقى العلاج حالياً.

وأوضحت ويزو لـ"الخليج 365"، أنها مازالت تتلقى العلاج وتشعر أنها فى تحسن، مضيفة أنها تعرض المسرحية وهى "تعرج على قدمها وذلك لحبها الشديد لعملها، وأن الطبيب طالبها بالراحة التامة وعدم بذل مجهود كبير فى الفترة المقبلة، خاصة أن المسرح معروف بأنه يتطلب مجهوداً وحركات وسرعة، لكنها لا تقدر على المكوث فى المنزل ولذلك تعمل من أجل المسرح.

يبدأ قريبًا عرض مسرحية "اللوكاندة" على قناة dmc ومنصة WATCH iT، من إنتاج سينرجى وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقى، وهى سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر، والعرض مستمر حاليًا على مسرح الريحاني أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

"اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور ،أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني، من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، الإشراف العام عمرو كمال ومنتج فني فتحي إسماعيل.