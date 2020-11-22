رامي رفعت يطرح "انصر يا رب الأبطال" دعما للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طرح الفنان رامي رفعت أغنية جديدة تحت عنوان "انصر يارب الأبطال" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، لدعم لاعبي الزمالك قبل نهائي القرن المرتقب مع النادي الأهلي على لقب دورى أبطال أفريقيا.

والأغنية من كلمات جماهير الزمالك، رؤية وألحان وغناء: رامي رفعت، توزيع وميكس وماستر: أحمد إسماعيل، جيتار: يوسف طارق ومونتاج وإخراج: أحمد المليجي.

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