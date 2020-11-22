محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: احتفل الفنان أحمد سلطان، نجم برنامج saturday night live بالعربي، بخطوبته، مساء أمس السبت 21 نوفمبر. ونشر سلطان صورا تجمعه بعروسه، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، معلقا "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات قرينا الفاتحة ربنا يجعلها بداية طيبة شكرًا يارب الحمد لله". جدير بالذكر أن سلطان شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية، وحقق نجاحا من خلال أدواره الكوميدية، خاصة في الاسكتشات التي يقدمها ببرنامج "snl بالعربي".

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| نجم "snl بالعربي" يحتفل بـ"خطوبته": شكرا يا رب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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