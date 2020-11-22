زوجة أحمد الفيشاوي: "معرفش ياسمين صبري بس هي جدعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، على الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة ياسمين صبري، بسبب تداول صورتها داخل "طائرة" خاصة، وبجانبها حقيبة يد باهظة الثمن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كتبت ندى منشورًا، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك": "أنا معرفش ياسمين صبري شخصيا.. بس جدعة وإنسانيتها جميلة، عجبتني وعجبني ردها وتصرفها وإنها قالت وعملت ونفذت اللي قالته.. بنت مصرية جدعة زي معظم ستات وبنات مصر، إحنا غير.. إحنا الستات المصريين .. إحنا الجدعنة والحلاوة، ربنا يبارك فيها ويكرمها .. واللي يقدر على حاجة يعملها".

تابعت: "ومعجبنيش أبدا من الناس أنهم خدوا صورة ليها فيها شنطتها ويحطوا صورة الست اللي في المطر جنبها ليه؟؟ بتحطوا دي جنب دي ليه؟؟ اهي ياسمين طلعت أجدع من اللي عملوا صور واتكلموا.. اتمنوا السعادة للناس عشان فعلا فيه ناس بتموت وحياتها بتقف بسبب الحكايات دي وان محدش بقى عارف يتبسط بحاجته عشان خايف الناس تستخسرها فيه.. دي شنطة يا جماعة!! الست مكفرتش إنها فرحانه بحياتها".

كانت الفنانة ياسمين صبري، أكدت أنها تواصلت مع "الحاجة نعمات" والتي تم تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تبيع "الترمس" تحت الأمطار خلال الساعات الماضية، معربة عن سعادتها بتلبية احتياجات "سيدة الترمس" وأسرتها.

ونشرت ياسمين صبري، صورة لـ"الحاجة نعمات" وزوجها "الحاج علي"، وذلك عبر حسابها عبر موقع "تويتر"، وعلّقت: "أنا دائما بحاول أشوف الجزء الإيجابي في كل سوء تفاهم.. أنا سعيدة إني اتعرفت على الحاجة نعمات عبد الحميد سيدة المطر من السوشيال ميديا، وتواصلت مع الحاجة نعمات والحاج علي زوجها.. ويشرفني إني ألبي كل طلبات الحاجة نعمات وأسرتها.. كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة".

وكانت الفنانة ياسمين صبري، نشرت صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، من داخل طائرتها الخاصة في أحدث ظهور لها، وتداول البعض الصورة وإلى جوارها صورة الحاجة نعمات "بائعة الترمس".