هند صبري تحتفل بعيد ميلادها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفلت الفنانة التونسية هند صبري بعيد ميلادها، الذي وافق 20 نوفمبر الجاري.
نشرت صورة لها خلال الاحتفال بعيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد بأية حال عدت يا عيد.. أشكر الله على محبة اهلي واصدقائي وعائلتي الكبيرة التي تشمل زملائي و جمهوري، أحبكم".
يذكر أن هند صبري، تشارك في مسلسل "هجمة مرتدة " تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء، ويشارك في بطولته أحمد عز، هشام سليم وماجدة زكي وصلاح عبدالله ومحمود البزاوي وخالد أنور ومحمد جمعة وأحمد فؤاد سليم.
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