هند صبري تحتفل بعيد ميلادها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة التونسية هند صبري بعيد ميلادها، الذي وافق 20 نوفمبر الجاري.

نشرت صورة لها خلال الاحتفال بعيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد بأية حال عدت يا عيد.. أشكر الله على محبة اهلي واصدقائي وعائلتي الكبيرة التي تشمل زملائي و جمهوري، أحبكم".

يذكر أن هند صبري، تشارك في مسلسل "هجمة مرتدة " تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء، ويشارك في بطولته أحمد عز، هشام سليم وماجدة زكي وصلاح عبدالله ومحمود البزاوي وخالد أنور ومحمد جمعة وأحمد فؤاد سليم.