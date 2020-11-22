فن ومشاهير

تراند اليوم : بعد ظهور محمد رمضان مع إسرائيليين .. كوهين: متخافش من أي حد في مصر أنت في حمايتنا

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سيطرت حالة من الغضب على ملايين المصريين بعد ظهور الممثل محمد رمضان مع عدد من مشاهير إسرائيل أثناء زيارته للإمارات.

وحاول نقيب الممثلين أشرف زكي تبرئة محمد رمضان من الأمر قائلا إنه أقسم بعدم معرفته هوية الشخص الإسرائيي الذي ظهر معه.

وإزاء ذلك علق إيدي كوهين - الصحفي الإسرائيلي - على انتقاد محمد رمضان قائلا: ما تخاف يا أسطورة، روح النقابة وما في حد يقدر يعملك حاجة، أنت في حمايتنا يا برنس يا نمبر وأن. تحيا مصر.

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