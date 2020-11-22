"شو الحلّ" احدث الأعمال الغنائية للفنانة بانه

أطلقت الفنانة الفلسطينية بانه احدث أعمالها الغنائية ، ويعتبر العمل الجديد " شو الحل " مزيج موسيقيّ من الإيقاع الشرقيّ واللاتينيّ ، ليشكل العمل مادة في معالجة الموضوع الرئيسيّ والمُشترك في العلاقات العاطفيّة عامّةً أيّ الزواج والارتباط والصراعات التي يُواجهها الثنائيّ ليس فقط في عالمنا العربيّ بل حول العالم بقالب كوميديّ طريف ، كما تستعد لإطلاق ألبوم يجمع كامل اعمالها الغنائية السابقة .

"شو الحلّ" من كلمات بيار حايك وألحان يحيى الحسن وتوزيع عُمر صبّاغ ومن انتاج شركة Universal Music MENA ، وتم تصوير العمل في البحرين وعن بُعد على طريقة الـAnimation فيديو تحت إدارة المُخرج مو بساط الذي قدّم لبانه نموذجاً جديداً من حيث الطرح لم يسبق أن قدّمته في أعمالها السابقة، أضف إلى اللبنانيّة ليلى شرف الدين التي نفّذت قصّة الكليب من خلال الرسومات الخاصّة بالشخصيّات وجعلتها تبدو حقيقيّة.

وقالت الفنانة بانه أنا فخورة جداً أنّ هذه الأغنية ستكون عنوان ألبومي المُقبل الذي سيتضمّن كلّ إصداراتي الفنيّة السابقة". وتابعت:"شو الحلّ" إنعكاس لطموحاتي الموسيقيّة وأهدافي الفنيّة، تعاملت من خلالها مرّة جديدة مع فريق عمل رائع نسعى سوياً لتقديم موسيقى جديدة وفريدة لها تأثير في المشهد الموسيقيّ العربيّ". وعن الكليب، ختمت بانه بالقول:" سيتعرّف الجمهور على جانب آخر من شخصيّتي ظهر جلياً في هذا العمل، ولا شكّ أنّ القصّة ستمسّ كلّ ثنائيّ بخاصّة أنّها تنقل حقيقة خفيّة وواقعاً نُواجهه في علاقاتنا اليوم ولكن تمّ تجسيدها ومُعالجتها ضمن إطار كوميديّ.

يُذكر أنّ الأغنية مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة العالميّة ، رابط الأغنية على القناة الرسمية اليوتيوب للفنانة بانه