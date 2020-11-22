رايان رينولدز: سعيد بكوني “أبو البنات”

متابعة بتجـــــــــــرد: قال الممثل الأمريكي رايان رينولدز إنه لم يكون يتوقع أبداً أن يصبح أباً لثلاث فتيات، وذلك في حوار حول زوجته الممثلة بليك ليفلي وبناته الثلاث.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن رينولدز (44 عاماً) قال “بناتي لديهن قدرات كبيرة، إذا صادفت أمراً جنونياً أو مخيفاً في حياتي، هن أول من ألجأ إليه لأن لديهن الحكمة والقوة، ويتمتعن بالهدوء”.

وأضاف “أحب كوني أباً لبنات. لدي 3 بنات، لم أكن أتوقع أن أنجب 3 فتيات، فلقد جئت من أسرة جميعها صبية.”وأوضح “لديّ 3 أشقاء، أنا أصغر 4 أولاد”.

وكشف رينولدز أنه وزوجته ليفلي (33 عاماً) يعطيان أولوية لأسرتهما. وقال “أحاول أن أكون موجوداً قدر المستطاع، نحن لا نفترق، نسافر سوياً أثناء التصوير”.

ويذكر أن رينولدز وليفلي تزوجا في سبتمبر 2012، عقب أن التقيا أثناء تصوير فيلم “جرين لانتيرن”.

واستقبلا ابنتهما الأولى جيمس 5 أعوام في ديسمبر 2014، والثانية أنيز 4 أعوام في سبتمبر 2016، وأعلن الزوجان عن ولادة طفلتهما الثالثة بيتي في أكتوبر 2019.