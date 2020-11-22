“أصحاب الهمم” يحتجون على سيا في “ميوزيك”

متابعة بتجـــــــــــــرد: أثارت المطربة والممثلة الأسترالية سيا عاصفة من الجدل والاحتجاجات بسبب فيلمها المرتقب ميوزيك الذي تجسد فيه الممثلة مادي زيجلر دور مطربة تعاني من التوحد.

ووصفت تلك الجماعات الدور بأنه مسيء لأصحاب الهمم وغير دقيق.

من جانبها، أعربت سيا عن حيرتها واضطرابها بسبب المواقف السلبية تجاه الفيلم الذي ألفته وأخرجته، بينما المفروض أن تمتدح على تسليط الضوء على هؤلاء الأشخاص، بحسب قولها.

وذكر موقع ياهو إنترنتينمينت أن سيا كانت قد غردت في تويتر قائلة “الخبر الذي انتظرتموه طويلاً” معلنة عن عرض الفيلم الذي تشارك في بطولته كيت هيدسون، ليزلي أودوم، والممثلة المفضلة لديها مادي زيجلر، ويدور حول امرأة شابة تدعى زو ترعى أختها المراهقة غير الشقيقة التي تدعى ميوزيك.

ويكتشف المشاهدون أن زيجلر بطلة فيلم “أمهات راقصات” تجسد دور مراهقة من أصحاب الهمم.

المفارقة أن فرحة سيا بعرض الفيلم قوبلت بامتعاض وشكوى واحتجاجات من رواد سوشيال ميديا الذين انتقدوا اختيارات الممثلين.

وعلقت الممثلة الأيرلندية بروناج وو على الفيلم قائلة “هل يمكن أن أتساءل لماذا لم تستعيني بممثلة من أصحاب الهمم لذلك الدور؟”.

وأضافت “الطريقة التي اخترتها لتجسيد الشخصية مسيئة للغاية، الأشخاص أصحاب الهمم ليسوا مكسورين ولا يحتاجون إلى إصلاح”.

وردت سيا على الانتقاد بإعلانها اتفاقها معه، ولكنها أكدت أنها لم تشر إلى الشخصية على أنها معاقة بل من “أصحاب الهمم”، كما أنها حاولت الاستعانة بفتاة من تلك الفئة قبل أن تستعين بزيجلر لأداء الدور.

ولم تقنع ردود سيا المدافعين عن أصحاب الهمم الذين أشاروا إلى أنها كان يجب أن تستعين بممثلة من المسجلات لدى الجمعيات التي ترعى حقوق أصحاب الهمم.

الجدير بالذكر أن عاصفة مماثلة ثارت على فيلم “الساحرات” لآن هاثواي بعد أن اعتبر الكثيرون أن الفيلم يسيء لأصحاب الهمم.