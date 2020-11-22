مايكل بي جوردن يحصد لقب “أكثر الرجال جاذبية”

متابعة بتجـــــــــــرد: منحت مجلة بيبول الأمريكية الممثل مايكل بي جوردن، 33 عاماً، لقب أكثر الرجال جاذبية لعام 2020، وقال جوردن تعليقاً على فوزه باللقب “إنه أمر رائع”.

وأضاف “الجميع كان يمزح دائماً ويقول ربما لن تحصل على هذا اللقب أبداً”.

ويشتهر جوردن بأفلام “كريد” مع الممثل الشهير سيلفستر ستالوني، وبلاك بانثر .

وقال جوردن، الذي يحب قيادة السيارات والطبخ ولعب الألعاب الإلكترونية، إن سر ثقته في نفسه “إدراك أنه لا يستطيع جعل الجميع سعيداً”.

وأضاف “قد يكون لديك جميع النوايا الطيبة في العالم، وما زال يدور حولك جدل أو يحيط بك نوع من السلبية، عليك أن تثق في نفسك وأن تفعل ما تشعر أنه الأمر الصحيح”.