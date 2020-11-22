كارلي كلوس لزوجها: كل يوم أحبك أكثر

متابعة بتجـــــــــــرد: هنأت العارضة الأمريكية كارلي كلوس، زوجها جوشوا كوشنر بمناسبة عيد زواجهما الثاني على إنستغرام، وكتبت «أقع في حبك كل يوم، عيد زواج ثانٍ سعيد».

في الوقت نفسه، أكدت كارلي (28 سنة) نبأ حملها بطفلها الأول بنشر مقطع فيديو لها وهي تشير إلى بطنها، وتقول بفرح «صباح الخير مرحباً طفلي».

وربما جاء الطفل ليخفف قليلاً من أحزان الأسرة بعد سقوط دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نظراً لأن زوج كارلي جوشوا كوشنر (35 سنة) شقيق زوج إيفانكا ترامب.

وكانت كارلي بدأت عروض الأزياء مبكراً، وشاركت في 64 عرضاً وهي لم تتجاوز الـ16، وتم اختيارها ضمن أفضل 30 عارضة في العالم، وهي في الـ17 من عمرها، كما ظهرت أكثر من 40 مرة على غلاف مجلة فوج الشهيرة للموضة.

وعملت كارلي في دار أزياء فيكتوريا سيكريت الشهيرة في الفترة من 2013 حتى 2015، ثم استقالت لتدرس عروض الأزياء والموضة في جامعة نيويورك.