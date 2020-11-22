أحمد سعد يستعد لتسجيل القرآن الكريم بصوته

متابعة بتجــــــــــرد: يجري الفنان المصري أحمد سعد، جلسات إحكام تلاوة مع أحد الشيوخ الكبار، تمهيدًا لتسجيل القرآن الكريم كاملًا بصوته خلال الفترة المقبلة.

وقال سعد في تصريحات صحفية إنه تلقى اتصالات من بعض الشيوخ، أبرزهم الشيخ محمد جبريل الذي أشاد بصوته وعذوبته أثناء تلاوة القرآن الكريم، ولكنه طالبه بضبط بعض أحكام القراءة كي يكون صوته مكتملاً، وفقاً لكلامه.