بهاء سلطان يضع اللمسات الأخيرة على “الكبير”

متابعة بتجـــــــــــرد: يضع الفنان المصري بهاء سلطان اللمسات الأخيرة على أغنية منفردة جديدة بعنوان “الكبير”.

وأفادت بعض المصادر أن الأغنية من إنتاج شركة “روتانا”، التي تسعى لتوقيع عقد مع بهاء سلطان على تقديم ألبوم جديد.

وأضافت المصادر أن “روتانا” تنتظر انتهاء النزاع القضائي الدائر بين بهاء سلطان وبين المنتج نصر محروس، بعد اتهام الأخير له بعدم الالتزام ببنود عقده تجاه شركته، وهو ما نفاه سلطان من خلال بيان مفصل نشره عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”.