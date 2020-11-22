شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان محامٍ مخضرم فى مسلسله "الطاووس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان جمال سليمان دور محامٍ مخضرم خلال أحداث مسلسله الجديد "الطاووس"، للمخرج رؤوف عبد العزيز وتأليف محمد ناير، والذى يواصل صناعه تحضيراته فى الوقت الحالى استعداداً لانطلاق التصوير، وجارى ترشيح الأبطال الذين يشاركون معه في بطولة المسلسل.

يذكر أن جمال سليمان اعتذر عن مسلسل "الحرير المخملى"، بسبب عدم توافق تصويره مع هذا المسلسل "الطاووس"، لذلك فضل الاعتذار في وقت مبكر.

وكان آخر الأعمال التى شارك فيها الفنان جمال سليمان بطولة الجزء الثانى من مسلسل "الحرملك"، والجزء الثانى من مسلسل "أفراح إبليس"، كما شارك فى رمضان 2019 بمسلسل "زى الشمس".