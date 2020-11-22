شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان محامٍ مخضرم فى مسلسله "الطاووس" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان جمال سليمان دور محامٍ مخضرم خلال أحداث مسلسله الجديد "الطاووس"، للمخرج رؤوف عبد العزيز وتأليف محمد ناير، والذى يواصل صناعه تحضيراته فى الوقت الحالى استعداداً لانطلاق التصوير، وجارى ترشيح الأبطال الذين يشاركون معه في بطولة المسلسل.
يذكر أن جمال سليمان اعتذر عن مسلسل "الحرير المخملى"، بسبب عدم توافق تصويره مع هذا المسلسل "الطاووس"، لذلك فضل الاعتذار في وقت مبكر.
وكان آخر الأعمال التى شارك فيها الفنان جمال سليمان بطولة الجزء الثانى من مسلسل "الحرملك"، والجزء الثانى من مسلسل "أفراح إبليس"، كما شارك فى رمضان 2019 بمسلسل "زى الشمس".
وكانت بداية انطلاق جمال سليمان فى عام 2006، مع الدراما المصرية عندما لعب دور البطولة بشخصية مندور أبو الدهب في المسلسل "حدائق الشيطان"، وفى عام 2007 شارك في مسلسلين مصريين هما "لحظات حرجة" و"أولاد الليل"، وقدم مسلسل "أفراح إبليس" وحصل على العديد من الجوائز، منها تكريم من الجامعة العربية المفتوحة بالقاهرة.
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