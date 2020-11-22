شكرا لقرائتكم خبر عن مايلى سايروس تطلق كليب "Prisoner" مع دوا ليبا.. الإخراج بقى لعبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية مايلى سايروس قررت الاعتماد على نفسها خلال الفترة الماضية، حيث تقوم بإخراج كليباتها بنفسها مثلما حدث فى كليب "Midnight Sky"، كما شاركت أيضا فى إخراج كليبها الأخير "Prisoner" وغيرها من الكليبات.





أطلقت النجمة العالمية مايلى سايروس كليبها الجديد " Prisoner " وذلك على قناتها الخاصة بموقع يوتيوب، وهى الأغنية التى تعاونت فيها مايلى سايروس ذات الـ27 عاما مع النجمة الشهيرة دوا ليبا 25 عاما بعد العديد من الشائعات والتكهنات حول تعاونهما، وقد حصد الكليب سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل المعنيين بالموسيقي ولغناء وذلك فى الساعات الأولى من إطلاقه.

وكليب "Prisoner" من إخراج ألانا أوهيرليهى و مايلى سايروس ، واستطاع الكليب أن يحقق أكثر من 8 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"، كما حصد الكليب أكثر من 637 مليون likes حتى الآن.



