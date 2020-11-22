شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة صاحب مسرح فى مسلسل "فى يوم وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان محمد جمعة دورا مهما ومحوريا خلال أحداث مسلسل "فى يوم وليلة"، حيث يظهر فى دور الصديق المقرب لبطل العمل النجم أحمد رزق، وصاحب المسرح التى تمثل فيه داليا مصطفى وهى حبيبة رزق القديمة وقت الجامعة وتتوالى الأحداث.

يذكر أن رزق عاد لتصوير مشاهده الأيام الماضية عقب الشفاء من إصابته بشرخ الركبة الذى تعرض له الفترة الماضية، حيث كان قد تعرض للإصابة أثناء تصوير عدة مشاهد فى دار القضاء العالى، مع المخرجة شيرين عادل، حيث صورت المخرجة شيرين عادل عدة مشاهد مع أغلب الممثلين، بدون أحمد رزق، حيث رحلت مشاهده لحين استشفائه، ويتبقى ما يقرب من 4 اسابيع وينتهى فريق العمل من التصوير كاملا.

يذكر أن مسلسل "فى يوم وليلة"، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى 35 حلقة للعرض في الموسم الشتوى.

مسلسل "فى يوم وليلة" يسجل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا مسلسل"خط الإيد" من نوعية الـ45 حلقة، الذى عرض مطلع شهر يناير الماضى وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف.

ومن ناحية أخرى يشارك محمد جمعة فى مسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، وجاء ترشيحه من قبل المخرج بيتر ميمي، والعمل من تأليف هانى سرحان وإنتاج سينرجى.