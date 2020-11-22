صور| ليلى علوي تستعيد ذكريات مسلسل "التوأم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعادت الفنانة ليلى علوي ذكريات مسلسل "التوأم"، الذي قامت ببطولته.

نشرت ليلى صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها " زي ما كان مسلسل التوأم بيحكي عن أختين توأم مولودين في نفس اللحظة وملامحهم نفس الملامح بالظبط لكن روحهم وافكارهم واهتماماتهم الضد تمامًا ، كان كمان بيحكي عن الخير والشر والأبيض والأسود والحب والكره اللي جوّه كل واحد فينا".

أضافت: "كل واحد فينا بير مقفول على أسرار كتير، جواه كل حاجة وكل القيم والمعاني والأفكار الإيجابية والسلبية كمان، لكن دايمًا احنا اللي بنختار نستسلم لإيه ونصدّق ونتعامل مع نفسنا ومع اللي حوالينا ازاي وبأنهي وِش، تهاني وعزيزة ممكن يكونوا أختين متضادتين في كل حاجة لكن كمان ممكن يكون جوه كل واحد فينا تهاني وعزيزة مع بعض".

تابعت ليلى: "مسلسل التوأم كان حقيقي من أحب أعمالي التليفزيونية لقلبي واللي قربني من جمهور التليفزيون بشكل كبير جدًا وقت عرضه مين فاكر الأحداث وتفتكروا تهاني تستاهل المصير اللي وصلتله في النهاية؟".

مسلسل "التوأم" عرض عام 1997، بطولة ليلى علوي، يوسف شعبان، أبو بكر عزت، فادية عبد الغني، محمود الجندي، ماجد المصري، تأليف يسري الجندي، إخراج مجدي أبو عميرة.