فيديو| نسرين طافش ترقص داخل سيارتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت نسرين في الفيديو وهي ترقص على إحدى أغاني تامر حسني من داخل سيارتها، وعلقت: "صباح المود العالي، شو هي الأغنية ياللي بترفع المود الخاص فيكم بأي وقت".

يذكر أن نسرين طافش، شاركت مؤخرًا في مسلسل "الوجه الآخر" مع الفنان ماجد المصري والفنانة ندا موسى.