تراند اليوم : اتصال غريب من محمد رمضان بـ كريم عبد العزيز بعد هجومه عليه .. وعادل إمام هو السبب

لا تنتهي أزمات الفنان المصري محمد رمضان ، فبالتزامن مع الهجوم عليه بسبب ظهوره مع شخص إسرائيلي ، حكى الفنان كريم عبد العزيز عن أزمة أخرى تورطا فيها سويا.

وقال كريم عبد العزيز في تدوينة قبل فترة: صنف زي ما انت عايز تصنف.. وعندى كلام كتير قوى ومش عاجبني كلام كتير قوى برضه.. بس خلي الناس تفرح وتفرح قوى كمان.. بس اللي بيكمل ويستمر ويقدر يواكب أجيال هو النجم الحقيقى تحية كبيرة جدًا للأستاذ عادل إمام .

وعلق كريم عبد العزيز على هذه الرسالة خلال برنامج "السيرة" قائلا: مكنتش أقصد محمد رمضان بكلامي والمفاجأة إن محمد رمضان هو أول واحد اتصل بيا وقالي طبعا أنت متقصدنيش ومينفعش الصحافة توقع بينا .

وأضاف: أنا كنت أقصد حد تاني مش عايز أقول اسمه .

وكان محمد رمضان تصدر التريند أمس بعد ظهوره مع عدد من مشاهير إسرائيل.

