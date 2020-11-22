شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تتعاون مع الملحن كريم نيازى فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة مروة ناجي مع الملحن كريم نيازى في أغنية سينجل جديدة بعنوان "خصومات هايلة"، من كلمات محمود عادل كلازا، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضرى، وقال ملحن الأغنية كريم نيازى لـ"الخليج 365"، مروة ناجى تقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور لأنها باللون الشعبى، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها.

من ناحية أخرى طرحت مروة ناجى مؤخرا أغنية تحمل اسم "عايشة بيك" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات هانى عبد الرحمن، وألحان محمد صبرى، وتوزيع محمد شفيق، وتولى إخراج الكليب أحمد جريزمان، على يوتيوب.

الفنانة مروة ناجى هى إحدى مطربات الأوبرا المميزات وقدمت الكثير من الحفلات الناجحة وتتمتع بصوت قوي وكاريزما ومن الأصوات المصرية التي نتشرف ونفتخر بها ، كما أنها لها مواهب أخري في مجال التمثيل فقد شاركت في بطولة مسلسل "تفاحة آدم" في دور فاطمة أمام النجم خالد الصاوي ، كما شاركت في مسلسل " أهو ده اللي صار " مع المخرج حاتم على كما شاركت في مسرحية "وبحلم يا مصر" أمام على الحجار، وآخر أعمالها كانت مسرحية "سيرة حب" عن حياة الراحل بليغ حمدى.