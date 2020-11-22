شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان ذا ستاليون تتفوق على كاردى بى مع Fashion Nova.. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون قررت أن توسع مجال اهتماماتها وتحقيق المزيد من النجاحات فى مجال مختلف بعيد عن عالم الموسيقى والغناء، فبعد 24 ساعة فقط من إطلاق تعاونها فى مجال الأزياء مع "Fashion Nova"، وحققت مجموعة ميجان ذا ستاليون الجديدة بالفعل مبيعات ضخمة بقيمة وصلت إلى 1.2 مليون دولار.

وحسب موقع "ديلى ميل" فإن ميجان ذا ستاليون تتجاوز الأرقام بشكل طفيف، وأن المبلغ الذى تم تحقيقه تجاوز تعاون كاردى بى مع Fashion Nova العام الماضى.

يذكر أن ميجان ذا ستاليون أطلقت أول أمس ألبومها Good Newsالذى يحتوى على 17 أغنية، وتعاونت ميجان فى ألبومها الجديد مع عدد من أشهر النجوم ومن أبرزهم النجمة الشهيرة بيونسيه التى تمتلك شعبية جارفة حول العالم، كما تعاونت ذا ستاليون فى الألبوم الذى ينتظره الملايين مع مغنى الراب الأمريكى دا بابى da baby، كما تضم قائمة النجوم المتعاونين مع ذا ساليون فى ألبومها الجديد مغنى الراب ليل دورك ويانج ساج وsza وبيج شن وتوتشينز وpopcaan.



