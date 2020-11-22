فيديو| أيتن عامر تخوض تحديًا جديدًا وتطلب من هؤلاء تنفيذه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة أيتن عامر مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت أيتن في الفيديو وهي تردد بعض الكلمات بسرعة وطريقة كوميدية، إذ تأخذ الكلمة الأخيرة من كل جملة لتبدأ بها الجملة الجديدة.

وعلقت أيتن على الفيديو: "حسبي الله ونعم الوكيل، أنا بتحدى كريم فهمي، شيماء سيف، إيمي سمير غانم، أمينة خليل، محمد ثروت، عمرو وهبة".

وعرض للفنانة أيتن عامر في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.