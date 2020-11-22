فضل شاكر يغني للأطفال "ذهب الليل"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنان اللبناني فضل شاكر أغنية "ذهب الليل" لتكون بطاقة معايدة للأطفال بيوم الطفل العالمي. وقام فريق عمله بإنتاج فيديو رسوم كرتونية متحركة ثنائية الأبعاد للأغنية الشهيرة، مع الحفاظ على هوية اللحن والكلمات الأصلية، فيما قام حسان حسامي بإعادة توزيعها موسيقياً، وتولى الاشراف العام اياد النقيب .

يذكر أن الأغنية في الأصل للفنان محمد فوزي قد غناها في فيلم معجزة السماء، والذي شارك في بطولته الى جانب مديحة يسري، وهي من كلمات الشاعر حسين السيد وعرضت بسينما أوبرا في 19 مارس 1956.



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