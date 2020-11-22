كيف رد محمد رمضان على "توريطة" أفيخاي أدرعي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: نشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صورة تجمع الفنان المصري محمد رمضان والمغني الإسرائيلي "عومير آدام"، عبر حسابه الرسمي على تويتر مما إعتبره البعض توريطة منه للممثل المصري بسبب الجدل الواسع الذي أحدثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على الصورة قائلا: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام!.. الفنان المصري القدير ⁧‫محمد رمضان‬⁩ مع الفنان الإسرائيلي المتألق ⁧‫عومير آدام‬⁩ في دبي". اللغط الحاصل دفع رمضان للرد بفيديو نشره عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام، وهو يتواجد بأحد المولات الكبرى بدبي والناس تحيط به لإلتقاط صور سيلفي معه، وعلق على الفيديو: ما فيش مجال أسأل كل واحد عن هويته، ولونه وجنسيته ودينه.

وتابع: قال الله تعالي" لكم دينكم ولي دين" صدق الله العظيم.

وختم كلامه: ثقة بالله نجاح.

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