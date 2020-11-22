فرقة "بي تي إس" الكورية الجنوبية تصدر ألبوما غنائيا مفعما بالأمل في زمن الوباء

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سيول: كان نجوم فرقة "بي تي إس" الكورية الجنوبية على موعد جديد مع النجاح الجمعة إذ تهافت عشرات الملايين من محبيهم في العالم للاستماع إلى الأغنيات التي تتضمنها أسطوانتهم الجديدة المرتقبة جدا.

وبعد الإصدار العالمي لألبوم "BE"، حصد فيديو الأغنية الاولى منه "Life Goes On" على 90 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" حتى الآن، وهي تهدف إلى إيصال رسالة أمل في مواجهة وباء كوفيد-19.

وكتب أحد محبي هذه الفرقة في تعليق على الفيديو "إنه أفضل شيء حدث هذا العام".

وقال آخر "عندما بدأت أشعر بالضيق وأردت مغادرة هذا العالم، أصدرت "بي تي إس" هذا الألبوم" مضيفا "لقد أنقذتني موسيقاهم مرات عدة وما زالت تفعل ذلك".

منذ ظهورها للمرة الأولى في العام 2013، أصبحت "بي تي إس" واحدة من أهم الفرق في المشهد الموسيقي العالمي، وفي العام الماضي، بيعت بطاقات حفلاتها الموسيقية في لوس أنجليس وباريس ولندن بالكامل.

وفي آب/أغسطس، أصبحت الفرقة أول مجموعة مكوّنة بكاملها من أعضاء كوريين جنوبيين تتصدر قائمة "بيلبورد" الموسيقية الأميركية بأغنيتها "داينمايت" باللغة الإنكليزية.

وتحقق فرقة "بي تي إس" عائدات بمليارات الدولارات للاقتصاد الكوري الجنوبي، وفي تشرين الاول/أكتوبر أدرجت في بورصة كوريا الجنوبية.

وقال جيمين، أحد أعضاء الفرقة، خلال مؤتمر صحافي يوم الجمعة "هدفنا، مع ألبوم +بي إي+ هو توفير الارتياح لكثير من الناس".

وأضاف "سيسعدني كثيراً أن يجد كثر أنفسهم في هذه الأسطوانة".

وفي بيان أصدرته، أشارت "بيغ هيتس إنترتينمنت"، الشركة المنتجة لألبومات "بي تي إس"، إلى أن الألبوم الجديد الذي يضم ثماني أغنيات، وهو الخامس باللغة الكورية، وصف بأنه "أفضل ما قدمته الفرقة حتى الآن".

واعتبر الأستاذ في جامعة إنديانا في بلومنغتون يداربوغ سايجي أن "من شأن الأسطوانة الجديدة أن تقنع الأشخاص الأكثر تشكيكا الذين لم يسمعوا إلا أخيرا عن +بي تي إس+، بأن عملها قوي".

وغالبا ما تعبّر كلمات أغنيات الفرقة عن قضايا اجتماعية، منها مواضيع المنافسة داخل المجتمع ومساوئ النزعة الاستهلاكية، وهي في تواصل دائم مع محبيها في الداخل والخارج على السواء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى "تويتر"، يتابعها حوالى 30,7 مليون شخص.

وقال جين، أحد أعضاء الفرقة السبعة، إن أغنية أخرى من الألبوم تحمل عنوان "تيليباثي" تجسد "الحقيقة المحزنة" المتمثلة في "عدم القدرة على مقابلة محبينا في أنحاء العالم بسبب كوفيد-19".

ومن المقرر أن تؤدي الفرقة أغنيتي "داينمايت" و"لايف غوز أون" الأحد خلال حفلة "ميوزك اووردز" الموسيقية في لوس أنجليس.

ورغم انخفاض سعر سهم "بيغ هيتس" منذ دخولها البورصة، فإن قيمة الشركة ما زالت تبلغ حوالى ستة مليارات دولار.

ومع ذلك، ثمة ظل يخيم على مستقبل الفرقة، إذ يتوجب على أعضائها السبعة أن يؤدوا خدمتهم العسكرية.

ففي كوريا الجنوبية، على كل شاب يتمتع بصحة جيدة أن يخدم عسكرياً لمدة 18 شهراً قبل بلوغه سن الثلاثين.

وبالتالي، يتعين على جين (27 عاماً) وهو أكبر أعضاء الفرقة، أن يبدأ خدمته قبل نهاية سنة 2021 فيما سيتوجب على الستة الآخرين أن يحذوا حذوه في السنوات التالية.

وتناقش سيول حالياً إمكان إعفاء بعض النجوم مثل أعضاء فرقة "بي تي إس" من الخدمة العسكرية، لكن الفرقة كررت الجمعة رغبتها في تنفيذها.