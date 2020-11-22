شكرا لقرائتكم خبر عن منى الشاذلى عن مسرحية "الوصية": سعيدة بالعرض ولقاء عملاقة المسرح سميحة أيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الإعلامية مني الشاذلى، عن سعادتها بحضور عرض مسرحية "الوصية" من خلال حسابها على موقع انستجرام، وذلك بعدما نشرت مجموعة من الصور لها مع عدد من الحضور وعلقت عليها: "كنت سعيدة بحضور عرض (الوصية) من إخراج خالد جلال على المسرح القومي.. وسعيدة بلقائي مع عملاقة المسرح السيدة سميحة أيوب".



خالد جلال

وكان تصفيق حاد واستقبال حافل شهدته الليلة الثالثة لمسرحية "الوصية" التى حضرها كوكبة من نجوم الفن والإعلام، وكان من ضمن الحضور سيدة المسرح العربى سميحة أيوب، والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، والإعلامية منى الشاذلى، والدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، والفنان طارق عبد العزيز، والإعلامى رامى رضوان، وحازم شفيق رئيس قنوات الحياة، والفنانة لقاء سويدان، والفنانة وفاء سالم، والمخرجون هانى إسماعيل وعمرو عابدين وعمر زهران وحسنى صالح، والكاتب الصحفى عمرو صحصاح، وعدد كبير من نجوم المسرح المصرى.



منى الشاذلى وسميحة أيوب

العرض من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج خالد جلال، ويستمر العرض حتى السبت 21 نوفمبر الحالى، على خشبة المسرح القومى، وذلك ضمن مبادرة "اعرف جيشك" التى يتبناها البيت الفنى للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعى بأهمية دورها فى حماية الوطن من خطر الإرهاب.



منى الشاذلى وسميحة أيوب فى صورة أخري

العرض عن قصة الشهيد محمد المعتز رشاد أحد مقاتلى القوات المسلحة البواسل، والذى استشهد بمدينة رفح عام 2015، والعمل من بطولة أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقى، ألحان المهدى بسنت صيام، البطولة الغنائية مى فاروق، أشعار محمد بهجت، موسيقى وألحان أحمد كيكار، استعراضات دكتور مجدى صابر، ملابس هالة الزهوى، ديكور محمد الغرباوى، مخرج منفذ علا فهمي.