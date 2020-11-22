شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يعود للغناء مرة أخرى بعد غياب 23 عاما .اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد غياب أكثر من 23 عام عاد فريق جيبسى إلى الغناء مرة أخرى بقيادة الفنان إدورد حيث شارك الفريق أمس فى أولى حفلاته بإحدى البواخر السياحية على النيل، وقال إدورد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365 : "انه سعيد بتلك الخطوة التى تأخرت كثيراً عنها لافتاً إلى أن سبب التأخر هو انشغاله بأعمال تمثيلية أخرى ولكن الحمد الله تمت وانتظرونا فى حفلات أخرى".

وأضاف إدوارد قائلاً: "أن التمثيل هو الذى خطفنى وأبعدنى بعد توقف 23 عاماً والحمد لله قررت العودة منذ فترة وأجرينا عدة بروفات واستقرينا على الأغاني التي سأعود بها فى حفلات اللايف، والتي تضم مجموعة من أشهر الأعمال الفنية لكل من فيروز وداليديا، ومجموعة من أغاني الراي الشهيرة، وقمت بتوزيعها بشكل ورؤية جديدة تتناسب مع شكل الموسيقى التي يقدمها الفريق.

وفريق "الجيبسي" بدأ في التسعينيات، وحقق نجاحا وقتها، كما اشتهرت لهم بعض الأعمال الفنية ومنها أغنية " ليندا " "لايلو" التي تم تصويرها أيضا بطريقة الفيديو كليب. ومن مؤسسى الفريق ايضا الموزع الموسيقى احمد عادل.

من ناحية أخرى كان الموزع الموسيقى أحمد عادل قد تعاون مؤخرا مع الهضبة عمرو دياب فى أغنيته الجديدة "الجو جميل" الذى قال عن كواليسها لـ"الخليج 365 " ، أنه سعيد بالتعاون مع الهضبة عمرو دياب فى أغنية "الجو جميل"، خاصة بعد الإشادة بها من حيث الكلمات واللحن والتوزيع، خاصة بعدما غناها الهضبة أيضًا فى حفله الأخير ضمن فعاليات مهرجان الجونة.

وأضاف عادل: "بدأنا فى العمل على هذه الأغنية أنا وصديقى الملحن محمد يحيى والشاعر محمد القاياتى، واشتغلنا عليها ولم يكن فى خيالنا أنها تكون لـ عمرو دياب إلى أنني فوجئت بمكالمة هاتفية من الملحن محمد يحيى بيقولى إن عمرو دياب عجبته الأغنية ومزيكتها، وهو هيدخل معانا على الكونفرس وفوجئت بصوت عمرو دياب بيقولى أزيك يا أحمد وبيقولى يلا نشتغل على الأغنية والكلام دة كان قبل أسبوع واحد فقط من طرح الأغنية.

وبدأنا فى تنفيذها مع العالمى أمير محروس إلى أن فوجئت مثل باقى الناس ببرومو الأغنية، وكنت لا أعرف موعد طرحها.

وعن تعاونه مع الهضبة لأول مرة، قال عادل: "بالتأكيد التعاون مع عمرو دياب إضافة كبيرة الحمد لله وتارجت كنت أبحث عنه فى تاريخى الموسيقى.

ومن أشهر الأغاني التى قام بتوزيعها أحمد عادل "تسلم الأيادى" و"الناس الراقية" و"بعيش"، وغيرها من الأغاني التى حققت نجاحا مدويا مع عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي.