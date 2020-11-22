فيديو| ميريام فارس تحتفل بمرور شهر على مولودها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت المطربة اللبنانية ميريام فارس بمرور شهر على مولد طفلها "ديف". نشرت ميريام فارس مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنا ممتنة جدًا لتجربة الأمومة للمرة الثانية، إنه لأمر سحري للغاية كيف يمكنك الوقوع في الحب مرة أخرى". رزقت المطربة اللبنانية ميريام فارس بمولودها الثاني ديف متري، وذلك في 20 أكتوبر.

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