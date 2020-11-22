محمد جمعة بعد صورة رمضان مع فنان إسرائيلي: "هي أشياء لا تشترى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

استعان الفنان محمد جمعة، ببعض أبيات قصيدة "لا تصالح" للشاعر الراحل أمل دنقل، بعد انتشار صورة للنجم محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام، ما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب جمعة، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "لا تصالح ولو منحوك الذهب.. أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما.. هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى".

وأثارت صورة نشرها الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي، يظهر فيها مع الفنان محمد رمضان، وإلى جوارهما المطرب الإسرائيلي عومير آدام، التقطت لهم في مدينة دبي، جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

المزروعي علّق على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "تويتر" ثم حذفها، قائلا: "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا".

وعقب ذلك، نشرت الصفحة الرسمية بالعربية لدولة إسرائيل عبر موقع "فيسبوك"، الصورة نفسها، وعلّقت "إسرائيل تتكلم بالعربية" على الصورة بقولها: "الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي".