كيف علق نجوم الفن على أحدث ظهور لأحمد حاتم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد حاتم صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها دون لحية. انهالت التعليقات من النجوم، وكتب عمرو وهبة :"فين حاتم"، وعلقت الفنانة هنا الزاهد برموز ضاحكة، وعلقت بشرى :"مين دا أحمد فين". أخر أعمال أحمد حاتم فيلم "الغسالة" إخراج عصام عبدالحميد، بطولة هنا الزاهد ، بيومي فؤاد، محمد سلام.

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