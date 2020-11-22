فيديو| محمد رمضان في الحفل المثير للجدل الذي جمعه بمشاهير إسرائيل.. يستمع لـHava Nagila

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يبدو أن أزمة انتشار صور للفنان محمد رمضان مع نجوم إسرائيليين، لم تمر بعد.

وظهر محمد رمضان، في صور تم تداولها له مع المطرب الإسرائيلي عومير أدام، والممثل ورائد الأعمال الإسرائيلي إيلاد تسافاني، ولاعب كرة القدم ضياء سبع، نجم نادي النصر الإماراتي وأول لاعب إسرائيلي في دول الخليج العربي.

ونفى محمد رمضان معرفته بهؤلاء، وأقسم على ذلك، وفقا لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

رغم ذلك، مفاجأة جديدة كشف عنها مايكل كابلين منظم الحفلات في دبي، إذ نشر عدة مقاطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، تظهر تواجد محمد رمضان في حفل خاص جمعه بالثلاثي السابق، ويستمع للأغنية الإسرائيلية Hava Naguila.

ونشر الثلاثي صور من الحفل تجمعهم برمضان عبر حساباتهم على "إنستجرام".

بداية الأزمة كانت مع نشر الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي، صورة يظهر فيها مع الفنان محمد رمضان، وإلى جوارهما المطرب الإسرائيلي عومير آدام، التقطت لهم في مدينة دبي؛ جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المزروعي علّق على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "تويتر" ثم حذفها، قائلا: "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا".

وعقب ذلك، نشرت الصفحة الرسمية بالعربية لدولة إسرائيل عبر موقع "فيسبوك"، الصورة نفسها، وعلّقت "إسرائيل تتكلم بالعربية" على الصورة بقولها: "الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

كما أعاد أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي للإعلام العربي، نشر صورة رمضان وعومير آدام، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وكتب معلّقا: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومير آدام في دبي".

من جانبه، قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه تحدث مع الفنان محمد رمضان، بعد انتشار صورة له مع المطرب الإسرائيلي أومير أدام (عومير آدام)، وأخبره أنه لم يكن يعلم بهويته قبل التقاط صورة معه.

أضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي": "رمضان قالي: أقسم بالله ما كنت أعرف هو مين، أنا كنت في بلد عربي واتصورت هذه الصور، وأنا مش مطالب إني اسأل كل واحد يتصور معايا أقوله جنسيتك إيه".

قبل أن يرد رمضان مجددا وينشر مقطع فيديو له وهو يلتقط العديد من الصور مع جمهوره في مطار دبي، وعلّق عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "مافيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه.. قال تعالى: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) صدق الله العظيم.. ثقة في الله نجاح".