هارفي واينستين يعاني من ارتفاع حرارة شديد في سجنه.. فهل هو مصاب بفيروس كورونا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 نوفمبر 2020 03:39 صباحاً - في هوليوود لم يعد التحرش الجنسي أو ممارسة العنف والضغط على النساء أمراً مقبولاً فيه بل مرفوض بشدة بعد سجن المنتج الشهير هارفي واينستين،وإقصاء الممثل الشهير جوني ديب من جزء جديد من سلسلة أفلام "الوحوش الرائعة".

أكدت تقارير عديدة،تدهور الحالة الصحية للمنتج والمخرج السينمائي الأمريكي الهوليوودي هارفي واينستين في سجنه ،وإنه يعاني من تراجع كبير في صحته،ويعاني من ارتفاع حرارة شديد،فهل أصيب في سجنه بنيويورك بفيروس كورونا؟

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إخضاع هارفي واينستين لفحص فيروس كورونا

بحسب موقع "ديدلاين"،فإن تدهور صحة القطب السينمائي السابق والمنتج السينمائي هارفي واينستين إلى جانب ارتفاع شديد في حرارته أثارت الشكوك حول احتمال إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ،فتم إخضاعه لفحص فيروس كورونا،وظهرت النتيجة سلبية،حسب تصريح المسؤولين في سجنه الشديد الحراسة القريب من منطقة بوفالو في نيويورك،ويخضع حالياً هارفي واينستين للرعاية والمراقبة الصحية لكونه يعاني من عدة مشاكل صحية تستوجب العلاج الدائم ،مثل: مرض القلب،وارتفاع ضغط الدم،ومشاكل في العمود الفقري.

ويقضي المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين عقوبة السجن لمدة 23 عاماً بتهم الإغتصاب الجنسي بحق مجموعة من النساء.

هارفي واينستين



ضحيتان جديدتان لهارفي واينستين اعتدى عليهما قبل 10 سنوات

فبعد تزايد ظاهرة كسر النساء حاجز الصمت تجاه التحرش الجنسي في هوليوود،فضح العديد من النساء والممثلات منتج هوليوود الشهير هارفي واينستين الذي وجهت إليه 6 اتهامات جديدة بالإعتداء الجنسي القسري ،وإثر هذه الإتهامات،قبض عليه عام 2018 لأول مرة ثم خرج بكفاله مالية ضخمة بخمسة ملايين دولار بعد تمسكه ببراءته،ثم قبض عليه مجدداً بآب- أغسطس 2019 بسبب إضافة تهم جديدة إلى سجله القضائي،ولم ينج هذه المرة من السجن.

ومؤخراً أعلنت المدعية العامة في لوس أنجلوس ،جاكي لاسي في بيان رسمي صحة هذه التهم فقالت "إن الاتهامات تشمل ضحيتين، وتعود إلى حوادث وقعت قبل أكثر من عشر سنوات".

وشكرت المدعية في بيانها الضحيتين الجديدتين وأثنت على شجاعتهما فأضافت في بيانها: " أتوجه بالامتنان للنساء اللواتي أبلغن في البداية عن هذه الجرائم، ومنحت شجاعتهن القوة لأخريات للتقدم ببلاغات".