تراند اليوم : هكذا أنقذ وحيد حامد فيلم “سكة سفر” لصديقه بشير الديك.. تفاصيل

الصداقة التي جمعت بين الكاتبين وحيد حامد و بشير الديك تبدو استثنائية، فقليلًا ما نجد شخصين يوجد بينهما منافسة قوية ويحملان لبعضهما كل هذه المحبة والدعم.

في السطور القادمة يحكي الكاتب « بشير الديك » كيف قام شريك الرحلة والصديق بإنقاذه في إحدى مواقف حياته الحالكة، عندما أقدم على تجربة تقديم فيلمه « سكة سفر ».

وقال «الديك»: «خلال تحضيري لفيلم ( سكة سفر ) كان من المفترض أن يقوم بإخراجه أحد المخرجين الكبار، وبالفعل قمنا بمعاينة أماكن التصوير والانتهاء من كافة التفاصيل لكن أكتشفت أن المخرج مش حاسس الفيلم صح».

وأضاف «كنت حينها في قمة ضيقتي وغضبي، حينها هاتفت «وحيد» وشرحت له الموقف، ليتصل بعدها بالمنتج ويقول له «انا سمعت عن قصة الفيلم، ماتعملوه مسلسل» لكن الأخير رفض وأخذت مشروعي وقمت برد العربون له».

وأكمل «هنا أعاد لي وحيد حامد الروح بعد أن كان لدي أزمة في إنقاذ مشروعي حتى لا ينفذ بشكل خاطىء، وبالفعل قدمت الفيلم وقمت أنا بإخراجه وخرج بالشكل الذي يرضيني».

فيلم « سكة سفر » تأليف وإخراج بشير الديك ، ولعب بطولته الفنان نور الشريف ونورا وأحمد بدير وعبد المنعم إبراهيم.

المصدر بواسطة بوابة الأهرام.

