تراند اليوم : ماكدونالدز يستخدم عبارة قالها تامر حسني لزوجته في إعلان ترويجي- إتفرج

ما زال الحديث عن الفنان المصري تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصالحهما، وذلك بسبب الطريقة التي أنهيا بها خلافهما ونبذ فكرة الانفصال والطلاق.

وركز كثير من المتابعين على عبارة “متهور بس بحبك”، التي ردت بها بسمة بوسيل على زوجها تامر حسني في رسائل الصلح المتبادلة بينهما أمام الملايين من معجبيهما، إذ أصبحت متداولة بشكل كبير من خلال “كوميكسات” منشورة على منصات التواصل الاجتماعي.

كما استخدم مطعم “ماكدونالدز” العالمي للوجبات السريعة في مصر العبارة من أجل الترويج لنفسه، وهو ما جعل بسمة بوسيل تعلق عليه بأنها تشعر بالجوع، وترغب في طلب شطيرة برغر.

في المقابل، سخر بعض الفنانين من العبارة المتبادلة بين تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، ومنهم الفنان المصري، فتحي عبد الوهاب.

وأسدل الستار الاثنين الماضي على الخلاف القائم بين الفنان المصري تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل، بعد إعلانها المفاجئ، الجمعة، الخاص بانفصالهما.

وأعلنت بوسيل عن تصالحها مع زوجها تامر حسني، بعد أن استجابت لرسالته التي يحاول أن يصالحها فيها، وذلك برسالة عبر خاصية “الستوريز” على حسابها على “إنستغرام”، قالت له فيها: “فعلا اتهورت، بس علشان بحبك”.

وحاول تامر حسني مصالحة زوجته عبر رسالة على “إنستغرام”، التي أكد فيها أن بينهما حب كبير وأبناء، وأنه باق على استمرار حياته معها، كما أشار إلى أنها تهورت في إعلان انفصالها عنه، لكنه رغم ذلك يحبها.



