تراند اليوم : ياسمين صبري توجه نداء إلى “سيدة المطر”.. شاهد

حازت سيدة مصرية، تدعى نعمات عبد الحميد، على اهتمام العديد من مستخدمي موقع “تويتر” خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورا لها وهي تحاول بيع ترمس على أحد الأرصفة رغم هطول الأمطار عليها، أمس الجمعة، وكان من أبرزهم الفنانة المصرية، ياسمين صبري.

وأعلنت ياسمين صبري عبر حسابها على موقع التغريدات عن دعمها للسيدة المصرية التي أطلق الإعلام عليها لقب “سيدة المطر”، وأنها ترغب في مساعدتها ماديا.

وغردت: “أنا دائما بحاول أشوف الجزء الإيجابي في كل سوء تفاهم، أنا سعيدة إني تعرفت على الحاجة نعمات عبدالحميد “سيدة المطر” من السوشيال ميديا، وتواصلت مع الحاجة نعمات والحاج على زوجها، ويشرفني إني ألبي كل طلبات الحاجة نعمات وأسرتها”.

واختتمت ياسمين صبري تغريدتها قائلة: “كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة”.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، بصورة السيدة نعمات، التي وصفها البعض بـ”سيدة المطر”، وهي تجلس على الرصيف وتضع أمامها “دلو” لتبيع “الترمس”، في ظل الأجواء الممطرة بأحد شوارع العاصمة المصرية، تعاطف رواد مواقع التواصل، مما دفعهم لنشر صورتها بشكل كبير.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج، “بالتنسيق مع محافظة الجيزة، لتوفير وحدة سكنية إيجار جديد لأسرة “سيدة المطر”، وتقديم مساعدات عاجلة لها ولأسرتها، لمواجهة أعباء المعيشة”، كما عرض فريق “أطفال وكبار بلا مأوى” على “بائعة الترمس”، السكن في إحدى دور الإيواء، لحين تحديد احتياجاتها واستكمال ملفها، من خلال إدارة الحالة بالبرنامج، ولكنها رفضت، وطلبت مكانا للإقامة بدلا من الحجرة التي تمكث بها، بالإضافة إلى مشروع أو معاش، مع توفير الأدوية التي تحصل عليها.

وأشار فريق “أطفال وكبار بلا مأوى”، إلى أن “سيدة المطر” تبلغ من العمر 63 عاما، وهي تعيش مع زوجها في القاهرة منذ 25 سنة، مؤكدين أن الأسرة “تعاني من ظروف سيئة”، وذلك “ما دفعها لبيع الترمس بشوارع القاهرة، لسد احتياجات أسرتها من معيشة ومصاريف دواء”.

يشار إلى أن رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، علق الأسبوع الماضي على أن زوجته ياسمين صبري تليق علي في نواح كثيرة.

وقال في تصريحات لشبكة “سكاي نيوز”: “أنا أكيد أضفت لها جوانب من شخصيتي، وهي أضافت لي جوانب من شخصيتها”.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة “حديد المصريين” إنه لا يقصد أبدا أن يصبح “تريند” على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن متابعيه دائما ما يهتمون بأموره الشخصية أكثر من الاهتمام بمشاريعه والمبادرات الخيرية التي يطلقها.

وطلب من الذين يتابعوه على “السوشيال ميديا” أن يركزا في عمله أكثر من أموره الشخصية، لأن عمله هذا من الممكن أن يفيد الكثير من الشباب، بحسب قوله.

