تراند اليوم : بسمة بوسيل تظهر للمرة الأولى بعد أزمتها مع تامر حسني

ظهرت المغربية بسمة بوسيل، لأول رة عقب أزمتها الأخيرة مع زوجها تامر حسني، والتي انتهت بالتصالح.

وشاركت المغربية بسمة بوسيل متابعيها صوراً جديدة لها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها بـ”إنستغرام” ظهرت فيها بصحبة عدد من صديقاتها، في أحدث ظهور لها بعد أن تصدر خبر انفصالها عن النجم تامر حسني.

​وأسدل الستار أخيرا، يوم الاثنين الماضي، على الخلاف القائم بين الفنان المصري، تامر حسني وزوجته المغربية، بسمة بوسيل، بعد إعلانها المفاجئ، الجمعة، الخاص بانفصالهما.

وأعلنت بوسيل عن تصالحها مع زوجها تامر حسني، بعد أن استجابت لرسالته التي حاول أن يصالحها فيها، وذلك برسالة عبر خاصية “الستوريز” على حسابها على “إنستغرام”، قالت له فيها: “فعلا اتهورت، بس علشان بحبك”.

وحاول تامر حسني، مصالحة زوجته عبر رسالة على “إنستغرام”، والتي أكد فيها أن بينهما حب كبير وأبناء، وأنه باق على استمرار حياته معها، كما أشار إلى أنها تهورت في إعلان انفصالها عنه، لكنه رغم ذلك يحبها.

