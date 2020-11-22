تراند اليوم : اليوم.. بدء عرض حكاية “أول السطر” لدرة وعمر الشناوي

يبدأ اليوم عرض حكاية “أول السطر”، ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا”، حيث إنها الحكاية الثامنة ضمن حكايات المسلسلس، والذي تجسد الفنانة درة بطولتها.

وتُعرض الحكاية في تمام الثامنة مساءً، عبر شاشة قناة “dmc”، ويشارك فيها العديد من الفنانين ومنهم درة، عمر الشناوي، ريم عبد القادر، وهي من تأليف محمد الدباح ومن إخراج محمود كامل.

ومؤخرًا، نشرت درة البوستر الرسمي للحكاية عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وعلقت قائلًة: ”

ونشرت “درة” مؤخرًا “البوستر” الرسمي للحكاية، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وعلقت قائلةً: “إلا أنا يبدأ من يوم غد السبت للأربعاء على تطبيق WatchiTMENA على قناة dmc، الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، أتمنى أن يعجبكم بقدر ما أحببته”.