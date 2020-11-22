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فيديو.. فنانة خليجية تحصل على أغلى صابونة في العالم
الأحد 22 نوفمبر 2020
حازت الفنانة البحرينية، شيلاء سبت، أغلى صابونة في العالم خلال زيارتها لقرية بدر حسون البيئية بضهر العين في شمال لبنان.
والهدية باهظة الثمن مزينة بالذهب الخالص، وأشار مقدمها إلى أنها الأغلى ثمنا في العالم، بمقطع مصور تداوله مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام".
وتظهر شيلاء سبت في المقطع المصور المتداول وهي تتسلم أغلى صابونة في العالم، ما أحدث ضجة كبيرة على "السوشيال ميديا".
وكان مدير التسويق والعلاقات العامة في قرية "بدر حسون" البيئية، أمير حسون، أعلن في شهر يونيو/ حزيران عن نيل القرية جائزة "جينيس" لأغلى صابونة في العالم، التي يصل سعرها إلى 2800 دولار أمريكي.
وذكرت وكالة "النشرة" نقلا عن حسون أن "الصابونة تحتوي على 17 جراما من الذهب الصافي عيار 24، وجرامات من بودرة ألماس، إلى جانب المكونات الطبيعية من زيت الزيتون النقي وعسل النحل العضوي والعود المعتّق والبلح".
وقرية "بدر حسون" الواقعة شمالي لبنان، تصنع مختلف أنواع الصابون العطري والعلاجي والزيوت وأعشاب "ديتوكس" لإزالة السموم من الجسم وتنحيفه، وصولاً إلى الكريمات ومستحضرات العناية بالبشرة. وكلها صناعات "بلدية" بامتياز منتجة من قلب الطبيعة لا يدخل في تركيبتها أي مواد كيميائية.
https://www.instagram.com/p/CHxDu0yHriJ/?utm_source=ig_embed
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