إليسا بقائمة أكثر 50 شخصية مؤثرة على تويتر.. ماذا قالت

الأحد 22 نوفمبر 2020

حلت الفنانة اللبنانية إليسا، في المركز 45 ضمن قائمة أكثر 50 شخصية مؤثرة عالميا عبر موقع "تويتر".



ونشرت إليسا، السبت، التصنيف الصادر عن موقع "brandwatch" عبر حسابها الشخصي على "تويتر" معبرة عن فخرها بهذا الإنجاز.

وكتبت: "فخورة وسعيدة بهالشرف إني كون الفنانة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكثر المؤثرين على تويتر، مع أهم الأسماء بالعالم وأكترن تأثيرا".

وحل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المركز الأول بالقائمة، بينما ذهب المركز الثاني لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أما المركز الثالث فكان من نصيب مغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت.

وجاء الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما سابعا في تصنيف الموقع، ومن عالم المال والأعمال، احتل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المركز الرابع ومواطنه بيل جيتس المركز الثامن.

أما من عالم الرياضة، فقد استحوذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على المركز التاسع في التصنيف.

وضمت القائمة 50 اسما من مشاهير العالم، وكانت إليسا هي الاسم العربي الوحيد في هذه القائمة.