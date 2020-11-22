شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ريتا أورا تحيى أول حفل لها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة العالمية ريتا أورا إحدى الحفلات الخاصة فى مصر، وتألقت النجمة علي المسرح من خلال اداء مجموعة من اشهر أغانيها منها " Ritual" والتى تفاعل معها الحاضرين حيث يعتبر حفل أورا هو الأول لها في مصر، وشاركها فى إحياء الهضبة عمرو دياب والذى ظهر في الحفل باللوك الجديد وغنى عدد من أشهر أغانيه من بينها "بحبه، يتعلموا، أجمل عيون، الجو جميل".

وكانت قد نشرت ريتا أورا البالغة من العمر (29 عاما) عدة صور التقطتها بطريقة الـ"selfie mirror" لتظهر باطلالة كلاسيكية منسقة وراقية وكأنها تستهدف عشاق الأزياء والموضة من مختلف الأنظار، كما ظهر بالخلفية خزانة ملابسها وهوما يدل ان أورا ألتقت الصور من داخل غرفة نومها.

وريتا أورا التى تٌعرف أنها واحدة من أكثر نجوم الفن أناقة ورقى سواء بحياتها اليومية أو خلال حضورها للحفلات والمهرجانات، اختارت " البدلة " التى ارتدتها من مجموعة تصميمات دارأزياء " JW Anderson " ووصل سعرها إلى 1155 جنيه إسترلينى، وأشارت أورا أن حذائها ذو الكعب العالى من مجموعة " Shoe Dazzle ".

ولكى تكمل ريتا أورا إطلالتها مميزة فاختارت أن تكون تصفيفه شعرها بسيطة كذلك ماكياجها الذى أظهر جمال و جاذبية ملامحها.