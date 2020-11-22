شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز: لم أقصد التلقيح على محمد رمضان لما اتكلمت عن عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النجم كريم عبد العزيز على المنشور الذى كتبه منذ فترة على حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك" قال خلاله، "صنف زي ما انت عايز تصنف.. وعندى كلام كتير قوى ومش عاجبني كلام كتير قوى برضه.. بس خلي الناس تفرح وتفرح قوى كمان.. بس اللي بيكمل ويستمر ويقدر يواكب أجيال هو النجم الحقيقى تحية كبيرة جدًا للأستاذ عادل إمام". وتابع كريم عبد العزيز خلال لقائه في برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى، المذاع على DMC، كتبت الكلام ده مكنتش أقصد بيه محمد رمضان، وللعلم يومها أول واحد اتصل بيا محمد رمضان وقالى انا متاكد ان الكلام ده متقصدنيش بيه والصحافة مش هتوقع بينا، وأنا وقتها كنت أقصد حد تانى مش حابب أقول أسمه، وانا مفيش حاجة بينى وبين محمد رمضان ولكن لما كتب في الأول رد عنده عشان خاطر الصحافة كانت نزلت وقتها.









ويواصل النجم كريم عبد العزيز تصوير مسلسل "الإختيار 2" مع النجم أحمد مكى، حيث يواصل فريق العمل التصوير في الديكورات الرئيسية ويحاول مخرج العمل بيتر ميمى تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

من ناحية أخرى تعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد السيرة على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معه عن المحطات التى مر بها فى حياته، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته وتتضمن قائمة الضيوف عدد كبير من النجوم أبرزه أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرين.