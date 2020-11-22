كريم عبد العزيز يروى قصة إصابته بـ12 جلطة فى الرئة ودخوله العناية المركزة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى النجم كريم عبد العزيز، قصة اصابته بجلطات في الرئة قائلا، كنت مسافر مع والدتى عشان أعالجها في مارس 2011، وبعدين وأنا هناك حسيت بنغزة في صدرى وزوجتى قالتلى لازم نعمل أشعة وعملت أشعة وخرجت.

وأضاف كريم عبد العزيز خلال لقائه في برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على DMC، تانى يوم زوجتى كلمتنى وقالتلى ان المستشفى كلمتها وعاوزنى أروح ضرورى، المهم روحت وقالتلى فاجاة كده انت هاتموت وانت عندك 12 جلطة في الرئة، ولما حبيت اخرج قالتلى أنت لو خرجت من المستشفى أنا أتسجن، وقعدت 60 يوم في العناية المركزة.

وتابع، بعد جلوسى في المستشفى 25 يوم مقدرتش أكمل قلتلهم عاوز أروح مستشفى تانية وكتبت تعهد على نفسى وانا خارج من المستشفى الأولى بسبب الدكتورة مش مرتاح معاها وكفاية أول كلمة لها قالتلى انت هاتموت، مع المفروض تطمنى، وروحت لدكتور تانى كملت باقى الأيام.

وأستكمل، كنت مدخن شره جدا وشاى وقهوة، وكل اصحابى كلمونى وقتها احمد جلال والسقا واحمد حلمى ومنى زكى وكلهم الصراحة، ووالدتى انهارت لما عرفت الخبر وزوجتى، وفضلت مبطل التدخين سنة ونص ولكن رجعت تانى للأسف بسبب طبيعة شغلنا.