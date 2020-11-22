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شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يروى قصة إصابته بـ12 جلطة فى الرئة ودخوله العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى النجم كريم عبد العزيز، قصة اصابته بجلطات في الرئة قائلا، كنت مسافر مع والدتى عشان أعالجها في مارس 2011، وبعدين وأنا هناك حسيت بنغزة في صدرى وزوجتى قالتلى لازم نعمل أشعة وعملت أشعة وخرجت.
وأضاف كريم عبد العزيز خلال لقائه في برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على DMC، تانى يوم زوجتى كلمتنى وقالتلى ان المستشفى كلمتها وعاوزنى أروح ضرورى، المهم روحت وقالتلى فاجاة كده انت هاتموت وانت عندك 12 جلطة في الرئة، ولما حبيت اخرج قالتلى أنت لو خرجت من المستشفى أنا أتسجن، وقعدت 60 يوم في العناية المركزة.
وتابع، بعد جلوسى في المستشفى 25 يوم مقدرتش أكمل قلتلهم عاوز أروح مستشفى تانية وكتبت تعهد على نفسى وانا خارج من المستشفى الأولى بسبب الدكتورة مش مرتاح معاها وكفاية أول كلمة لها قالتلى انت هاتموت، مع المفروض تطمنى، وروحت لدكتور تانى كملت باقى الأيام.
وأستكمل، كنت مدخن شره جدا وشاى وقهوة، وكل اصحابى كلمونى وقتها احمد جلال والسقا واحمد حلمى ومنى زكى وكلهم الصراحة، ووالدتى انهارت لما عرفت الخبر وزوجتى، وفضلت مبطل التدخين سنة ونص ولكن رجعت تانى للأسف بسبب طبيعة شغلنا.
ويواصل النجم كريم عبد العزيز تصوير مسلسل "الإختيار 2" مع النجم أحمد مكى، حيث يواصل فريق العمل التصوير في الديكورات الرئيسية ويحاول مخرج العمل بيتر ميمى تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.
من ناحية أخرى تعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد السيرة على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معه عن المحطات التى مر بها فى حياته، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته وتتضمن قائمة الضيوف عدد كبير من النجوم أبرزه أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرين.
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