شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز: أول حاجة هاعملها لما شخص يتقدم لابنتى هاصاحبه ونخرج سوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم كريم عبد العزيز، الأبوة غيرت فيا خوفى على نفسى لأنى مبقتش ملك نفسى ولكن ملك لأسرة بأكملها، وعلى وملك أولادى كلمتهم بتمشى عليا وبوافق علطول لما بيقولوا حاجة. وأضاف خلال لقائه في برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى، المذاع على DMC، ملك ابنتى عندها 14 سنة، وأنا عارف ان الحب سنة الحياة بس متتقالش في وشى كده، لأن فكرة البنت عند الأب مختلفة عن الولد تماما، وأول حاجة هاعملها لما يجى يتقدم حد ليها هاصاحبه ونخرج سوا، وأنا مش هافرض عليها حد ولكن هانصح وأوجه.









ويواصل النجم كريم عبد العزيز تصوير مسلسل "الإختيار 2" مع النجم أحمد مكى، حيث يواصل فريق العمل التصوير في الديكورات الرئيسية ويحاول مخرج العمل بيتر ميمى تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

من ناحية أخرى تعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد السيرة على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معه عن المحطات التى مر بها فى حياته، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته وتتضمن قائمة الضيوف عدد كبير من النجوم أبرزه أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرين.