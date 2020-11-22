شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز: مسرحية الوصية تكريم للشهداء.. وسعيدة بدور "أم الشهيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إنها تقوم بدور "أم الشهيد" في مسرحية الوصية، وإنها سعيدة للغاية بمشاركتها في هذا العمل، وإنها تريد أن تحمل البندقية وتذهب مع هؤلاء الأبطال.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، والذى يقدمه الإعلامي محمد الباز: "نفسى كل شاب من شبابنا يشوف المسرحية لأن هذا العمل تكريم لكل الشهداء".

يشار إلى أن عددٍ من نجوم الفن والإعلام، حضروا العرض المسرحى "الوصية" للمخرج خالد جلال، وعلى رأسهم سيدة المسرح العربى سميحة أيوب، والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، والإعلامية منى الشاذلى، والفنان طارق عبد العزيز، والإعلامى رامى رضوان، وحازم شفيق رئيس قناة الحياة، والفنانة لقاء سويدان، والفنانة وفاء سالم، والمخرج عمرو عابدين، والمخرج عمر زهران.

العرض من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج خالد جلال، ويستمر العرض حتى السبت 21 نوفمبر الحالى، على خشبة المسرح القومى، وذلك ضمن مبادرة "اعرف جيشك" التى يتبناها البيت الفنى للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعى بأهمية دورها فى حماية الوطن من خطر الإرهاب.

العرض عن قصة الشهيد محمد المعتز رشاد أحد مقاتلى القوات المسلحة البواسل، والذى استشهد بمدينة رفح عام 2015، والعمل من بطولة أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقى، ألحان المهدى بسنت صيام، البطولة الغنائية مى فاروق، أشعار محمد بهجت، موسيقى وألحان أحمد كيكار، استعراضات دكتور مجدى صابر، ملابس هالة الزهوى، ديكور محمد الغرباوى، مخرج منفذ علا فهمي.