شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز: زوجتى حب عمرى وأنا أكبر منها بـ10 سنين.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم كريم عبد العزيز: "أنا تزوجت عندما كان عمرى 27 عاما للبحث عن الاستقرار، وأن يكون ليا بيت وأسرة، والجواز خلانى فهمت معنى الحياة كويس، ومراتى هي حب عمرى وبقالنا 15 سنة متزوجين".

وأضاف كريم عبد العزيز، خلال لقائه في برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى، المذاع على DMC: "تربية الأولاد مش سهلة وشغلانة التمثيل مش أي حد يستوعبها، والست اللى بترتبط بفنان لازم يكون لها طابع خاص وذكية عشان تقدر تستوعب كل حاجة، وهايدى زوجتى ربنا كرمنى بيها وهى محللة وناقدة وبحبها تقرأ معايا شغلى".

وتابع كريم عبد العزيز: "تزوجت تقليدى وهى كانت مقابلة، والدى ووالدها أصحاب من زمان جدا وخلال المقابلة حصل انجذاب وراحة بينا، لأنى أنا مقدرش أتجوز بترشيح من العائلة أو جواز صالونات، ولكن دى المرة الوحيدة اللى قابلت واحدة عن طريق الأسرة، واللى عجبنى فيها في الأول طريقة كلامها، وإنها عاقلة وذكية وإنها أكبر من سنها، وأنا أكبر منها بـ10 سنين ونصف".

واستكمل: "هايدى زوجتى غيورة جدا بس عقلانية في نفس الوقت، وبحبه فيها ومش عاوزها تتغير لأنى مقدرش أعيش مع ست مش غيورة، ولكن هى كان نفسها تغير فيا العصبية والملل، وأنا مش نكدى خالص ولكن مودى شوية، وأنا بحب البيت جدا، وفى الفترة الأخيرة بقيت قليل الخروج، وأنا بحترم زوجتى جدا وهى بتثق فيا وعشان أي راجل يجبر الست على الثقة فيه لازم يحكيلها كل حاجة، وبالأخص لو هي مش موجودة".









من ناحية أخرى، يواصل النجم كريم عبد العزيز تصوير مسلسل "الاختيار 2" مع النجم أحمد مكى، حيث يواصل فريق العمل التصوير في الديكورات الرئيسية ويحاول مخرج العمل بيتر ميمى تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

من ناحية أخرى تعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد السيرة على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معه عن المحطات التى مر بها فى حياته، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته وتتضمن قائمة الضيوف عدد كبير من النجوم أبرزه أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرين.