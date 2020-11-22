شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز: كنت زمان بحب على نفسى ومراتى ليها الجنة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم كريم عبد العزيز: "أنا أتولدت فى حى العجوزة وكنت بلعب كرة فى نادى الصيد ولعبت في الجزيرة، وكان أقرب نادى ليا التوفيقية، والحب بالنسبالى وقتها كنت بحب على نفسى ومقدرش أعدهم، وده لأنى كنت بحب عشان حالة الحب نفسها".

وأضاف كريم عبد العزيز، خلال لقائه في برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى، المذاع على DMC: "علاقاتى بالبنات كانت بتنتهى إما أسيب أو أتساب، وفى ناس مثلت عليهم وناس زهقت في وسط التمثيل، وكنت صعب أقعد مدة طويلة عشان كدة بقول مراتى ليها الجنة".





















ويواصل النجم كريم عبد العزيز تصوير مسلسل "الاختيار 2" مع النجم أحمد مكى، حيث يواصل فريق العمل التصوير في الديكورات الرئيسية ويحاول مخرج العمل بيتر ميمى تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

من ناحية أخرى تعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد السيرة على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معه عن المحطات التى مر بها فى حياته، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته وتتضمن قائمة الضيوف عدد كبير من النجوم أبرزه أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرين.