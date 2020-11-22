شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة ينتهى من تسجيل أغنية وطنية جديدة بمناسبة عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب الشعبى أحمد شيبة من تسجيل أغنية وطنية جديدة، احتفالا بمناسبة عيد الشرطة الموافق يوم 25 يناير المقبل، والأغنية تحمل اسم "همة دول رجالتك"، وهى من كلمات رضا المصرى، وألحان حسين محمود، وتوزيع طة الحكيم.

وشارك شيبة فى رمضان الماضى بأغنية تتر مسلسل "الفتوة"، للنجم ياسر جلال، وعدد كبير من الفنانين منهم مي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وأنعام سالوسة، والأغنية من كلمات رضا المصرى، ألحان حسين محمود، وتوزيع طه الحكيم.

يذكر أن آخر أعمال شيبة دويتو مع أمينة هو كليب جديد بعنوان "خليك في البيت"، الأغنية من كلمات الشاعر الغنائى شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، وإخراج هيثم عنتر، وظهر فى الكليب مع المطربين، الفنانون أحمد بدير، وكمال أبورية، ومها أحمد، وأحمد ماهر، حيث يعطى كل منهم نصيحة للجمهور ضمن أحداث الكليب بضرورة الجلوس فى البيت.