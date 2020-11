شكرا لقرائتكم خبر عن إريانا جراند تتفوق على بيلى إيليش وتتصدر قائمة أفضل الأغانى السينجل فى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسمت النجمة العالمية إريانا جراند معركتها هذا الأسبوع مع عدد من أهم وأشهر نجوم العالم، فقد استطاعت النجمة البالغة من العمر 27 عاما أن تتصدر قائمة أفضل الأغنيات السينجل فى إنجلترا "Official Singles Chart" وذلك للأسبوع الرابع بأغنيتها"Positions" .

فقد تفوقت إريانا جراند على النجمة العالمية بيلى إيليش التى احتلت المركز الثانى بالقائمة وذلك بأغنيتها الجديدة "Therefore I Am" وهى الأغنية التى حصدت سلسلة طويلة من الإشادات فى الساعات الأولى من طرحها على منصات البث المختلفة، بينما نال فريق "LITTLE MIX" المركز الثالث بالقائمة لهذا الأسبوع و ذلك بأغنية " SWEET MELODY".



جراند و ايليش

يذكر أن إريانا جراند اطلقت مؤخرا كليبها الجديد الذى يحمل اسم "34+35"، وذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديو يوتيوب، والكليب من إخراج المخرج الكندى "Director X".، وقد استطاع كليب "34+35" خلال ساعتين فقط من إطلاقه أن يحقق 500 ألف مشاهدة على يوتيو ، و"34+35" هى ثانى أغنية يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب من ألبوم إريانا جراند الأخير الذى حمل اسم "Positions" والذى أطلق فى 30 أكتوبر الماضى.