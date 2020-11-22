شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "الوصية": شعرت أنه واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج خالد جلال خلال مداخلة هاتفية في برنامج أخر النهار المذاع على قناة النهار والذى يقدمه الإعلامي محمد الباز اننا لم نشعر اننا بذلنا أي مجهود امام نقطة دم واحدة تسيل من دماء أي شهيد استشهد في حب هذا الوطن مشيرا الى أن كل المشاركين في العرض المسرحى "الوصية" ادوا أدوارهم على أكمل وجة ولم يتساءلوا عن الاجر الذى سيتقاضوة وكان هذا الامر واجب وطنى كما شعرنا جميعا بأنه واجب وطنى.

من جانب اخر يشاهد اليوم عدد من نجوم الفن والإعلام العرض المسرحى "الوصية" للمخرج خالد جلال، وعلى رأسهم سيدة المسرح العربى سميحة أيوب، والكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، والإعلامية منى الشاذلى، والفنان طارق عبد العزيز، والإعلامى رامى رضوان، وحازم شفيق رئيس قناة الحياة، والفنانة لقاء سويدان، والفنانة وفاء سالم، والمخرج عمرو عابدين، والمخرج عمر زهران.

العرض من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج خالد جلال، ويستمر العرض حتى السبت 21 نوفمبر الحالى، على خشبة المسرح القومى، وذلك ضمن مبادرة "اعرف جيشك" التى يتبناها البيت الفنى للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعى بأهمية دورها فى حماية الوطن من خطر الإرهاب.